: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 187'nci gün

07.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:07

HDP önündeki eylemde 187'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 119 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 187'nci günde de sürdürdü. Oturma eylemi yapan annelerden Süheyla Demir, yarın kutlanacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle HDP'ye seslenerek, Yeri geldiğinde 'Kadın, yaşam, özgürlük? diyorlar. Nerede hakkımız. Evlatlarımızı da öyle kandırarak götürdüler. Özgürlük diyorlar evlatlarımızı kandırıp dağa, taşa mahkum ediyorlar. Ben artık evladımı istiyorum" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'ÖZGÜRLÜK DEYİP EVLATLARIMIZI DAĞA TAŞA MAHKUM EDİYORLAR'

Ağrı'dan gelen ve 2014'te lise 3'üncüsü sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Hayal Demir için küçük kızı Asmin (3) ile HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Süheyla Demir, Dünya Kadınlar Günü'ne değindi. Demir, şunları söyledi:

"Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz de hakkımızı istiyoruz. Biz hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Buradan herkes bizi duysun ve görsün. Aylardır burada haykırıyoruz ama sesimizi duyan yok. Terörün kurbanı oldular. Bizim evlatlarımız geldiği gün biz hakkımızı almış oluruz. Bize en güzel hediye bizim evlatlarımızın geldiği gündür. Evladımı PKK'dan, HDP'den istiyorum. Yeri geldiğinde 'Kadın, yaşam, özgürlük? diyorlar. Nerede hakkımız? Evlatlarımızı da öyle kandırarak götürdüler. Özgürlük diyorlar evlatlarımızı kandırıp dağa, taşa mahkum ediyorlar. Ben artık evladımı istiyorum. Evladımızı bize geri getirsinler. Bizi duyuyorlarsa, görüyorlarsa gelsinler güvenlik güçlerimize teslim olsunlar. Eliniz silah tutacağı yerde kalem tutsun. Artık bizi görün ve bize acıyın. Lütfen gelin teslim olun. Ablası Asmin'i hiç görmedi. Bir çocuğu böyle zorluklarla büyütüyorsun ama onlar hırsız gibi çocuklarımızı bizden çalıp götürdüler. Allah bizim hakkımızı inşallah onlara bırakmaz. Yarın 8 Mart ile ilgili yapacakları açıklamaların bizim için hiçbir önemi yok. Çünkü biz böyle acı çekerken hiçbir şeyi kutlayamıyoruz. Ne kadın hakları ne anneler günü ne bir bayram. Çünkü onlar hepsini bizim gözümüzde kararttı. Bizim içimize evlat acısı düşürdüler. Bizim için hiçbir şeyin önemi yok. Ancak biz evlatlarımıza kavuştuğumuz gün bizim için bayram olur."

'ÇOCUKLARIMIZIN AKLINA GİRDİLER'

Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için gelen anne Kamile Küçükdağ ise "Oğlumu almadan buradan gitmem. Oğullarımız yanımızda olmadıkça hiç mutlu değiliz. Ne bayram ne gece ne gündüz var. Oğlumu kandırıp götürdüler. Hakkımızı istiyoruz. Yarın 8 Mart, bütün anneleri buraya çağırıyoruz. Çocuklarımız olmadıkça özgür değiliz. Çocuklarımızı istiyoruz. Terör örgütü çocuğumuzu kandırdı götürdü. Çocuklarımız elleri silah tutacak el değil. Çocuklarımızın akıllarına girdiler kandırdılar götürdüler" diye konuştu.

'BÜTÜN ANNELERİ BURAYA ÇAĞIRIYORUM'

2012 yılında lise 1'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima (21) için Van'dan gelerek 15 Ocak'ta oturma eylemine katılan Nazlı Sancar da "Çocuklarımız için bu mücadeleyi veriyoruz. Sonsuza kadar da bu mücadeleden vazgeçmiyoruz. Evlatlarımızı almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Kızım beni duyuyorsan çık gel. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Senin derdin okumaktı. Senin yerin orası değil. Seni çok özledim. Her yerde senin eksikliğin var. Bütün anneleri buraya çağırıyorum. Zaten bizim içimiz kan ağlıyor. Tüm anneleri buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

2014 yılında kaçırılan oğlu Mehmet Emin (30) için Muş'tan gelen Gülbahar Teker de şunları kaydetti:

"Ben oğlum için geldim buraya. Onu almadan gitmiyorum buradan. Oğlum gel teslim ol. Ceza yok başka bir şey yok. Devlet bizim sırtımızdadır. Orası senin yerin değil. Oradakiler hep ölüyor. Hepsi toprağın altındadır. Gel teslim ol. Ben hastayım, Cuma hasta. Ben buradan gitmeyeceğim. Beni seviyorsan babanı seviyorsan gel teslim ol."

Kaynak: DHA

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