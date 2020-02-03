: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 154'üncü gün; aile sayısı 80 oldu

03.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:01

HDP önündeki eylemde 154'üncü gün; aile sayısı 80 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 154'üncü günde, 10 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği üniversite öğrencisi kızları Hatice (31) için Malatya'dan gelen Nurten-Yusuf Şeker çiftiyle 80 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye-Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor.

'GELSİN DEVLETE SIĞINSIN"

Malatya'dan Diyarbakır'a HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Nurten-Yusuf Şeker çifti, kızları Hatice'nin 10 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Orman Mühendisliği öğrencisiyken kandırılıp dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine başladı. Nurten Şeker, kızının kaybolduktan sonra polise başvurduklarında, terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını öğrendiklerini söyledi. Şeker, kızının teslim olması için çağrıda bulunarak, "Bizi görür diye buraya geldik. Teslim olmasını istiyoruz. Ailesinin yanına gelsin. Biz kızımızın arkasındayız. Gelsin devlete sığınsın" dedi.

Baba Yusuf Şeker ise, "Kızımızın dağdan inip gelmesini istiyorum. Yanındayım, arkasındayım. Devletimiz de bizimle beraber olduğu için kızımın yanındayım" diye konuştu.

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Haber: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)

Kaynak: DHA

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