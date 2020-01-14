Diyarbakır hdp önündeki eylemde 134'üncü gün

14.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:55

HDP önündeki eylemde 134'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 68 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 134'üncü günde de sürdürdü. 2014 yılında Ağrı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Çiğdem Kaya (21) için oturma eylemi yapan Yasin Kaya, kızına teslim olması yönünde çağrıda bulunarak, "Kızım ilk fırsatta güvenlik güçlerine teslim ol, bak dört aile evladına kavuştu. Onlar şimdi aileleriyle birlikte sıcak yuvalarında, sen de gel" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 68 ailenin HDP önündeki evlat nöbeti, 134'üncü günde de devam etti.

2014 yılında Ağrı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Çiğdem Kaya (21) için 15 Ekim'den bu yana oturma eylemini sürdüren Yasin Kaya, kızına teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Oturma eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyleyen Kaya, "134 gündür burada evlat nöbetini tutuyoruz. Umutla bekliyoruz. İnşallah bizim de çocuklarımız gelecek. Aile sayısı da çok şükür artıyor. Çocuklar geliyor. İnşallah bir gün bizim çocuklarımız da çıkıp, güvenlik güçlerimize teslim olacak. Medya bizimle ilgilenmeli. Bize zaman ayırsın, biz detaylıca konuşalım. Bir kaç saniye veya bir dakikayla olmuyor bu iş. Derdimizi anlatamıyoruz biz. Kızım Çiğdem, terör örgütünün içinden kaç gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Bak ne hapis var, ne bir şey var. Dört aile evlatlarına kavuştu. Sıcacık yuvalarında yatıyorlar. Kendi evlerinde sıcacık çorbalarını içiyorlar, çaylarını içiyorlar. Hapis yok, eziyet yok, bir şey yok. Geldiğin zaman elini tutarız evimize gideriz. Fırsat bulduğun zaman hemen kaç, güvenlik güçlerimize teslim ol kızım" diye konuştu.

Kaynak: DHA