DİYARBAKIR HDP önündeki annelerden, Almanya'da eylem yapan anneye dayanışma mesajı
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DİYARBAKIR HDP önündeki annelerden, Almanya'da eylem yapan anneye dayanışma mesajı

HDP önündeki annelerden, Almanya'da eylem yapan anneye dayanışma mesajıDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen anneler, Almanya'da terör örgütü PKK tarafından 2019 yılının kasım ayında kaçırılan Nilüfer T'nin (20), annesi Maide T.

25.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:59

HDP önündeki annelerden, Almanya'da eylem yapan anneye dayanışma mesajı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen anneler, Almanya'da terör örgütü PKK tarafından 2019 yılının kasım ayında kaçırılan Nilüfer T'nin (20), annesi Maide T. ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Dayanışma mesajının verildiği görüşmede anneler gözyaşlarını tutamadı.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan ve son olarak da Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

HDP Diyarbakır il binası önündeki eylemlerinin 327'nci gününde çocuklarının bulunmasını isteyen anneler, terör örgütü PKK tarafından Almanya'da kaçırılan kızı Nilüfer için Federal Meclisi'nin önünde eylem yapan Maide T. ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdiler. Annelerin evlat nöbeti tuttukları çadırda sinevizyon aracılığıyla yapılan görüntülü görüşmede anneler birbirlerine destek mesajı verdi.

'BEN ÖLENE KADAR KIZIM İÇİN UĞRAŞACAĞIM'

Kızı Nilüfer için eylem yaptığı Alman Federal Meclisi önünde Diyarbakır'daki annelerle görüntülü görüşen Maide T, mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Almanya'da kendisine yeterli desteğin olmadığını ifade eden Maide T., görüşmede şunları söyledi:

"Almanya'da maalesef bana destek yok. Almanlar çekiniyor, korkuyor Zaten öyle yapacağım. En başlarda ben onlarla görüştüğüm zaman tehdit ediyorlardı. Ama artık şimdi ben onlarla görüşmüyorum. Görüşmenin de bir anlamı yok. Onlar için anneler, kadınlar hiçbir ifade etmiyor. Anneyi de kadını da kullanıyorlar. Ben ölene kadar bunlarla uğraşacağım. Onlar ben başarıya ulaşamayacağımı zannediyorlar. Aldanıyorsunuz. Bunun büyüceğini siz göreceksiniz. Pişman olacaksınız. Çocuğumu götürdüklerine pişman olacaksınız."

'SESİNİZİ TÜRKİYE'DE DUYURACAĞIZ'

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemini sürdüren Ayşegül Biçer Maide T.'ye, sesini Türkiye'de duyuracaklarını söyledi. Biçer, "Biz sizin sesinizi Türkiye'de duyuracağız. Sonuna kadar tek yürek mücadele edeceğiz. Kesinlikle hiçbir tehditte, hiçbir zulme boyun eğmeyeceğiz. Zaten evlatlarımızı terör örgütü PKK'ya kaptırdığımız gün biz ölmüştük. Davamızdan çekilmeyeceğiz. Sizden istediğimiz mücadelenizi sonuna kadar sürdürün. Bunu unutmayın ki Türkiye devleti sizin arkanızda. Anneler, babalar sizin arkanızda. Sonuna kadar sizin için burada mücadele edeceğiz. Umuyoruz ki bütün Kürt halkıda artık gözlerini açar. HDP'nin Kürtler üstünde oynadığı oyunun farkına varırlar. Artık kime destek verdiklerini görsünler. Hepsi bizim üstemizde oynan oyunlar, bütün Avrupa ülkelerine sesleniyorum. Yeter artık o kirli ellerini çeksinler üstümüzden, evlatlarımızdan. Biz Türkiye'den memnunuz. Çok şükür güçlü bir devletimiz var. Sonuna kadar kararlıyız, mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Görüşmenin ardından evlat nöbetindeki anneler düzenledikleri basın açıklamasıyla, terör örgütü

PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T.'ye destek olacaklarını bildirdi.

DİYARBAKIR HDP önündeki annelerden, Almanya'da eylem yapan anneye dayanışma mesajı

Kaynak: DHA

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