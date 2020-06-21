DİYARBAKIR HDP önünde eylem yapan baba Çocuklarımızı artık bize göndersinler HDP önünde eylem yapan baba: Çocuklarımızı artık bize göndersinlerDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 293'üncü günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü.

HDP önünde eylem yapan baba: Çocuklarımızı artık bize göndersinler

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 293'üncü günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü. 2015'te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, HDP'nin 5 yıldır Babalar Günü'nü kendilerine zehrettiğini söyleyerek "Biraz vicdanları varsa çocuklarımızı artık bize göndersinler. Bu hasret artık bitsin" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Ailelerin eylemi bugün 291'inci gününde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.

'5 YILDIR HDP BABALAR GÜNÜNÜ BİZE ZEHİR ETMİŞ'

5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, HDP'nin 5 yıldır Babalar Günü'nü kendilerine zehrettiğini söyleyerek, şunları kaydetti;

"Çünkü oğlum burada olsaydı her gün Babalar Günü olurdu. Buradan başta babamın Babalar Günü'nü kutluyorum. Mekanı cennet olsun. Eylemimizin ilk gününden bu yana bizi yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valiliği ve emniyet mensuplarının Babalar Günü'nü kutluyorum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. 293 gündür burada eylemimizi sürdürüyoruz. 293 yıl da geçse buradan ayrılmıyoruz. Artık HDP'yi de vicdana davet ediyoruz. Biraz vicdanları varsa çocuklarımızı artık bize göndersinler. Bu hasret artık bitsin."

Kaynak: DHA