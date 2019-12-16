Diyarbakır hdp'li vekilleri görünce tepki gösterdiler
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Diyarbakır hdp'li vekilleri görünce tepki gösterdiler

HDP önü eylemde 105'inci gün; aile sayısı 59 oldu (2)Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminde gergin anlar yaşandı.

16.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:36
Diyarbakır hdp'li vekilleri görünce tepki gösterdiler

HDP önü eylemde 105'inci gün; aile sayısı 59 oldu (2)

'da, terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminde gergin anlar yaşandı.

Uzun süre sonra parti binasına gelen HDP Milletvekilleri Musa Farisoğulları, Remziye Tosun ve Dersim Dağ'ı gören aileler, "Sesimizi duyun" diyerek, seslendi. HDP'li vekiller ise ailelerin seslenişlerini duymazdan gelerek parti binasına girmek istedi. Bu sırada, bazı anne babalar, milletvekillerine terlik atarak, tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle gerginlik önlenirken, Milletvekilleri Musa Farisoğulları, Remziye Tosun ve Dersim Dağ, kısa süre kaldıkları il binasından güvenlik önlemleri altında ayrıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Diyarbakır hdp'li vekilleri görünce tepki gösterdiler
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