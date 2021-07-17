Diyarbakır Hayvan Borsasında beklenen hareketlilik yaşanmıyor
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Diyarbakır Hayvan Borsasında beklenen hareketlilik yaşanmıyor

Diyarbakır Hayvan Borsasında beklenen hareketlilik yaşanmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışları yapılırken, satıcılar iş yapamamaktan alıcılar ise pahalılıktan şikayetçi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışları yapılırken, satıcılar iş yapamamaktan alıcılar ise pahalılıktan şikayetçi.

Sur ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsasında sabahın erken saatleriyle besiciler ve alıcılar pazarda yerlerini alırken, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala beklenen hareketlilik başlamadı. Satıcılar iş yapamamaktan alıcılar ise pahalılıktan şikayetçi olurken, yaklaşık 12 yıldır Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışı yapan Ahmet Budak, yem fiyatlarda yaşanan artış nedeniyle hayvan satışı yapanların sattıkları hayvanları geri alamadıklarını, hayvan alıcıları ise aşırı pahalılıktan kaynaklı alışveriş yapmadıklarını söyledi.

"Yem fiyatları yüksek artıştan kaynaklı işlerimiz olmuyor"

Küçükbaş hayvanın fiyatının bin 500 ile 3 bin lira arasında değiştiğini, büyükbaş hayvanın fiyatının da 5 bin ile 15 bin lira arasında olduğunu belirten Budak, "Geçtiğimiz yıl işlerimiz daha da iyi oluyordu ama bu yıl yem ve kepek fiyatlarında yaşanan yüksek artıştan kaynaklı işlerimizde olmuyor. Geçtiğimiz yıl bir torba yem 80 liradan satılıyordu, bu yıl 150 ile 200 lira arasında değişiyor ve fiyat iki katına çıktı. Şu anda hayvan çiftliklerinin çoğu kurbanlıklarını satmış ama kimse hayvan alamıyor ve almaya da niyetleri yok. Çünkü yem ve kepek fiyatları aşırı yüksek. Devletin ilgili kurumlarından isteğimiz, yem fiyatlarında biraz destek olmalarıdır" dedi.

"15 gün önce fiyat düşüktü, bugün yüksek"

Kendisine beslemek için küçükbaş hayvan almak için gelen Sabahattin Arslan, "Büyükbaş hayvan almaya gücüm olmadığı için küçükbaş hayvan almak için geldim hayvan pazarına ama fiyatlar yüksek olduğundan dolayı yarın yine gelip bakacağım. 15 gün önce fiyatlar daha düşüktü ama şimdi biraz yüksek" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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