Diyarbakır hayalindeki akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu

03.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:08

Hayalindeki akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu

DİYARBAKIR'da yaşayan yürüme engelli Dicle Avaşin Çelik (9), hayalindeki akülü tekerlekli sandalyesine 'Çocuklar üşümesin grubu' üyelerinin yaptığı sürprizle kavuştu.

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan Çelik ailesinin yürüme engelli kızları Dicle Avaşin'in akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu öğrenen öğretmenleri, sosyal medyada 'Çocuklar üşümesin grubu ile irtibata geçti. Grup üyeleri daha sonra Dicle'nin ailesiyle görüşerek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ona sürpriz yapmak istediklerini belirtti. Sabah erken saatlerde Çelik ailesinin evine akülü tekerlekli sandalyeyle gelen grup üyeleri, Dicle uyanmadan sandalyeyi başucuna koyarak odadan ayrıldı. Uyanınca karşısında sandalyeyi gören Dicle, şaşkınlıkla ne yapacağını bilemezken mutluluğunu annesiyle paylaştı.

'EN BÜYÜK HAYALİ RESSAM OLMAK VE HADİSE'Yİ GÖRMEK'

Kendisi için yapılan bu sürpriz nedeniyle çok mutlu olduğunu anlatan Dicle Avaşin Çelik, en büyük hayalinin ressam olmak olduğunu söyledi. Çelik, Bugün yaşadığım çok güzel bir duyguydu. Okula gideceğim, arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Koşamıyordum, arkadaşlarımla oyun oynayamıyordum ama şimdi bahçeye çıkabileceğim. Bana bunu 'Çocuklar üşümesin grubu' üyeleri getirdi. Çocukları çok mutlu etmelerini istiyorum. Büyünce ressam olmak istiyorum. Benim önceden sandalyem vardı ama akülü değildi. Benim hayalim ses sanatçısı Hadise'yi görmek. Çünkü en sevdiğim ünlü o. Onu çok seviyorum dedi.

'YÜKÜMÜ HAFİFLETTİNİZ'

Dicle'nin annesi Birgül Çelik ise kelimelerle ifade edilemeyecek kadar mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi

Dicle'yi kadar mutlu ettiniz ki size ne desem azdır. Bir de benim yükümü hafifletiniz. Çünkü okula kucağımda götürüp getiriyordum. Özellikle lavabo ihtiyacı olduğunda her saat başı okulda oluyordum. Gidip gelmekten çok yoruluyordum. Bu tekerlekli sandalye getirdiğiniz için size çok minnettarım. 'Çocuklar üşümesin grubu'na çok teşekkür ediyorum.

Çocuklar üşümesin grubu üyelerinden görsel sanatlar öğretmeni Dilay Yılmaz, Dicle için getirdikleri akülü tekerlekli sandalyeyi takipçilerinin desteğiyle aldıklarını belirterek, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü olması sebebiyle Dicle'ye bir sürpriz yapalım dedik. Akülü sandalyeye ihtiyacı varmış. Özelikle okulda çok zorlanıyormuş. Arkadaşları onu bir yere götürmek zorunda kalıyormuş. Yaşadığı bu sıkıntıları göz ardı etmedik. Takipçilerimizden, destekçilerimizden aldığımız yardımlarla akülü sandalyesini ona kavuşturmayı hedefledik. Hemen hazırlığımızı yaptık. Uyanmadan süsledik ve yatağının başına koyduk. Böyle bir sürprizle uyanmış olması ayrıca bizi çok mutlu etti. Tüm üyelerimize, takipçilerimize ve destekçilerimize teşekkür ederiz diye konuştu.

Kaynak: DHA