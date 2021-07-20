Diyarbakır havadan denetlendi
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Diyarbakır havadan denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da tatil süresince meydana gelebilecek trafik kazaları ve kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önlenmesi azaltılması maksadıyla havadan denetlendi.

Diyarbakır'da tatil süresince meydana gelebilecek trafik kazaları ve kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önlenmesi azaltılması maksadıyla havadan denetlendi.

19 Temmuz 2021 tarihinde icra edilen "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı"nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kurban Bayramı süresince havadan helikopterle trafik denetimlerinin artırılması talimatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca tatil süresince meydana gelebilecek trafik kazaları ve kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önlenmesi ve azaltılması maksadıyla bugün Diyarbakır - Şanlıurfa, Diyarbakır - Silvan ve Diyarbakır - Ergani karayollarında havadan helikopter ile denetimler yapıldı, uygulama bayram süresi boyunca devam edecek.

(Murat Başal/İHA)

Diyarbakır havadan denetlendi
Diyarbakır havadan denetlendi
Diyarbakır havadan denetlendi
Diyarbakır havadan denetlendi
Diyarbakır havadan denetlendi
Diyarbakır havadan denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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