Son dakika yapılan açıklamaya göre 45 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Diyarbakır, Hatay ve Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba yarın Diyarbakır, Hatay ve Şanlıurfa'da okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Diyarbakır, Hatay ve Şanlıurfa'da 19 Ocak tatil mi olacak? 18 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Aralarında Diyarbakır, Adana ve Konya gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 45 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Diyarbakır, Hatay ve Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba yarın Diyarbakır, Hatay ve Şanlıurfa'da okullar tatil mi ilan edildi? Bugün okullar tatil mi?

DİYARBAKIR, HATAY VE ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 45 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Diyarbakır, Hatay ve Şanlıurfa'da yer almaktadır. Yani yarın Diyarbakır, Hatay ve Şanlıurfa'da okullar tatil olacaktır.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi. Karaloğlu, "İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.

HATAY

Hatay genelinde sağanak ve kar nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteoroloji tahminler doğrultusunda yarın kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiği aktarıldı. Hava şartları nedeniyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü kent genelindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

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