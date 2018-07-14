Diyarbakır Halkı İlk Kez Bir Polisin Gitmemesi İçin İmza Kampanyası Başlattı

Diyarbakır halkı, Gaffar Okkan'dan sonra ilk kez bağırlarına bastığı Sur İlçe Emniyet Amiri Asuman Karacık'ın tayinin çıkmasına tepki gösterdi. İlk kez bir polisin gitmemesi için imza kampanyası başlatan vatandaş, tayinin durdurulmaması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamına çıkacak.

Yaklaşık iki buçuk yıl önce adı daha çok sokağa çıkma yasakları ve terörle anılan Diyarbakır'ın Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne tarihinde ilk defa bir kadın müdür ataması yapıldı. 9 yıldır Diyarbakır'da görev yapan Asuman Karacık, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın onayı ile Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanmış ve yaptığı çalışmalarla ilçe halkının güvenini kazanarak onların ablası haline gelmişti. Asuman Karacık'ın geçtiğimiz günlerde yapılan atamalarda tayininin Hatay'a çıkması ilçe halkını derinden üzdü. Kadın Gaffar Okkan diye bahsettikleri Asuman Karacık'ın tayininin durdurulmasını isteyen ilçe halkı, bunun gerçekleşmemesi halinde toplayacakları imzalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamına çıkacaklarını söyledi.

Bağırlarına bastıkları polis için imza kampanyası başlattılar

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Yanık Çarşı esnafı, Asuman Karacık'ın tayinin çıkması üzerine harekete geçti. Esnafın bir gün önce başlattığı imza kampanyasında katıların sayısı şimdiden bin 500'e yaklaştı. İmza kampanyasının yanında bir saatlik kontak ve kepenk kapatma seçeneklerini de masaya yatıran esnaf, tayin işleminin bir an önce durdurulmasını talep etti. Yanık Çarşı Esnafı Derneği Başkanı Yılmaz Yardım, Asuman Hanımın Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmesini istediklerini söyledi. Yardım, "Halk olarak, esnaf olarak bizim ona ihtiyacımız var. Şu anda imza topladık, imzamız bin 262'ye ulaştı çok kısa bir zaman içerisinde. Eğer Asuman Hanım giderse esnafımız kepengini, dolmuş şoförlerimiz de kontaklarını kapacak. Asuman Hanım bizlerle içli dışlı, kapısı bize her zaman açık. Onu sevmeyen olabilir ama biz halk olarak biz onu çok sevip destek veriyoruz. Halkın yanında ve çok adaletli. Ne zaman kapısını çalsak sorgusuz sualsiz onun yanına gidebiliyoruz. İkinci bir Ali Gaffar Okkan bizim için tüm esnaf aynı fikirdeyiz. Cumhurbaşkanlığına yazı yazdık. Vekillerimizle de görüştük, şu anda Asuman Hanımın burada kalması için çalışmalarımız devam ediyor. Onun burada kalmasını istiyoruz. Bizim destekçimizdir, biz de onun destekçisiyiz" dedi.

İmza kampanyasına katılan esnaf da, Asuman müdürün gitmesini istemediklerini, ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi. - DİYARBAKIR