Diyarbakır, Hakkari ve Van Barosundan Siha Raporu TBMM İnsan Hakları Komisyonunu Göreve Davet...

DİYARBAKIR, Hakkari ve Van Baroları, İktidar ile muhalefet arasında tartışma konusu olan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)'nin Hakkari'nin Oğul köyü kırsılında kullanılması ile ilgili hazırladıkları raporu açıkladı. Raporu açıklayan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, yaşanan olayın askeri, idari ve adli yönüyle araştırılıp incelenmesi zorunluluğunu hukuk devleti olmanın bir gereği olarak gördüklerini belirterek, Bu sebeple heyetimiz, ivedi bir şekilde, olayın yaşandığı Hakkari iline tespit ve incelemelerde bulunmak üzere TBMM İnsan Hakları Komisyonunu göreve davet etmektedirdedi. - Emekdiyarbakır