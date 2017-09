Diyarbakır Hak-Par'dan Irak'taki Referanduma Destek

Hak-PAR'dan Irak'taki referanduma destek



HAK-PAR Genel Başkanı Refik Karakoç, 25 Eylül'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yapılacak olan bağımsızlık referandumuna destek vereceklerini belirterek, "Bu ulusal bir meseledir, herkesin sahip çıkması lazım. Biz Hak ve Özgürlükler Partisi olarak bu kararın arkasında, sonuna kadar duracağımızı ifade etmek istiyorum. Kürtler'in bu hakkının karşısında bütün dünyanın saygı duyması gerekir, özellikle de bölge devletlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Türkiye'nin neresinden bakarsanız bakın, Kürdistan'ın bağımsız bir devlet olmasının da yararı var" dedi.



Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Refik Karakoç, partililerle birlikte Güneydoğu Gazeteciler Derneği'nde, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Genel Başkan Karakoç'un yanı sıra partili katıldı. 25 Eylül'de Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminde yapılacak olan bağımsızlık referandumuna destek vereceklerini açıklayan Karakoç, Türkçe, Kürtçe, Zazaca açıklama yaparak referanduma destek verdiklerini söyledi. Irak Kürtleri'nin mücadelesinden ve taleplerinden vazgeçmediğini ifade eden Karakoç, "Nihayet Kürdistan'ın dört parçanın birisinde bağımsız devlet kurma fırsatı doğmuş ve bu fırsatın da Kürtler tarafından kaçırılmaması gerekir. Bu bakımdan Hak ve Özgürlükler Partisi, güneyde bu kararı alan siyasi parti, dini ve etnik azınlıkları. hepsini kutluyor, onlara başarılar diliyorum. Biz HAK-PAR olarak bu kararın arkasında ilk günden beri durduk, çeşitli etkinliklerle bu kararın daha yüksek bir oranda evet oyu çıkması için çaba gösterdik. Bütün Kürdistan partileri, STK'larla, hükümet kanadıyla görüştük, duyduğumuz heyecanı, duygularımızı onlara ifade ettik. Bu meselenin bir ulusal mesele olduğunu anlattık. Bir parti meselesi olmadığını anlattık. Bütün Kürtler dünyanın neresinde yaşıyorlarsa yaşasınlar. Bir ağızdan, hep birlikte bu karara sahip çıkmak gerekir. Destek vermeleri gerekir dedik. Olumsuz tavır sergileyen partileri ziyaret etmek istedik. Onlara mesaj verdik ve dedik ki bu ulusal bir meseledir, herkesin sahip çıkması lazım. Eğer partiler arasında bir mesele varsa, bu sorunun önüne asla geçmemesi lazım" dedi.



HAK-PAR olarak yurt içinde ve dışında, özellikle Avrupa'da bu amaç için düzenlenen bütün faaliyet ve etkinliklere katıldıklarını anlatan Karakoç, seçim gününe kadar da katılmaya devam edeceklerini ifade etti. Seçimlere katılmak üzere bir heyet görevlendirdiklerini, heyetin destek ve gözlemcilik yapacaklarını kaydeden Karakoç, şöyle konuştu:



"Biz Hak ve Özgürlükler Partisi olarak bu kararın arkasında sonuna kadar duracağımızı ifade etmek istiyorum. Kürtlerin bu hakkının karşısında bütün dünyanın saygı duyması gerekir. Özelliklede bölge devletlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye'nin neresinden bakarsanız bakın. Kürdistan'ın bağımsız bir devlet olmasının da yararı var. Bu yararlar saymakla bitmez her şeyden önce 20-25 milyon Kürt, Türkiye'de yaşıyor. Devletin bunların hassasiyetlerini göz önüne alması lazım. Devletin en büyük ticari alanı şuan da Güney Kürdistan'dır. Türkiye cumhuriyetinin enerji harcamaları bütçesinin yüzde 65'ini teşkil ediyor, 65 milyar dolar. Eğer Türkiye doğal gaz ve petrol ihtiyaçlarını Güney'den karşılarsa çok daha ucuz maliyetle bunları karşılama şansına sahiptir. Güney Kürdistan'da Türkiye'den inşaat firmaları vardır. On binlerce orada çalışan, Türkiye'den giden Kürtler vardır. Yani isterseniz siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel bakımdan bakın ne taraftan bakarsanız bakın Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız Irak, federal yada Kürt bağımsız devletini tanıması her yönüyle Türkiye'nin yararınadır. Eğer referandumdan sonra bağımsız devlet ilan edildiği zaman ilk defa Türkiye'nin onu tanımasında Türkiye için büyük yarar vardır. Bu çağrılarımızı buradan yetkililere, hükümete yapmak istiyoruz" diye konuştu.