DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır güne sisle uyandı, bazı uçak seferleri iptal oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 4 gündür etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-Ankara ve Diyarbakır-İzmir uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.

Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Kentte gece başlayan sis, sabah da etkisini sürdürdü. Yoğun sis trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlurfa, Diyarbakır-Elazığ ve kent içindeki karayollarında trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Birçok yerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.

Bazı uçak seferleri iptal oldu

Sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-Ankara ve Diyarbakır-İzmir uçak seferlerinin, karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini aktardı.