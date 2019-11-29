Diyarbakır güne sisle uyandı
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Diyarbakır güne sisle uyandı

Diyarbakır'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis hayatı olumsuz etkilediDiyarbakır'da günün ilk ışıkları ile etrafı kaplayan yoğun sis nedeni ile görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

29.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:20
Diyarbakır güne sisle uyandı

'da saatlerinde oluşan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi


Diyarbakır'da günün ilk ışıkları ile etrafı kaplayan yoğun sis nedeni ile görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeni ile araç sürücüleri zor anlar yaşarken, trafikte aksamalara neden oldu. Sürücüler, hızlarını düşürüp farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi. Yoğun, sis öğlen saatlerine kadar kenti etkisi altına aldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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