Diyarbakır, gece hayalet şehre döndü
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Diyarbakır, gece hayalet şehre döndü

Diyarbakır, gece hayalet şehre döndü
02.05.2020 23:39 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:41

Diyarbakır, gece hayalet şehre döndü Diyarbakır sokağa çıkma kısıtlamasının ikici günü gece saatlerinde hayalet şehre döndü.

Diyarbakır, gece hayalet şehre döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır sokağa çıkma kısıtlamasının ikici günü gece saatlerinde hayalet şehre döndü.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 31 il de 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cuma günü gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Gece saatlerinde ise Diyarbakır hayalet şehre büründü. O anlar drone ile havadan görüntülendi.

Diyarbakır, gece hayalet şehre döndü

Kaynak: İHA

Manşet

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