Diyarbakır-Gece Eşini Öldürdü, Polis Onu Ararken Sabah Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde dün gece kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Rojbin İ.'yi pompalı tüfek ile öldüren Ş.İ, polis tarafından aranırken, sabah cinayetin yaşandığı bölgeye giden muhabire cinayeti neden işlediğini anlattı. 22 yaşındaki eşinin öldürdüğü dün geceyi anlatan Ş.İ, daha sonra polis bölgeye gelmeden bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Polis, Ş.İ'yi yakalamak için bölgede operasyon başlattı. Merkez Yenişehir ilçesi Dicle mahallesi 294 nolu sokakta yaşayan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Ş.İ, dün gece saat 01.00 sıralarında eşi 22 yaşındaki Rojbin İ.'yi hakkında dedikodular duyduğu gerekçesiyle evde bulunan pompalı tüfekle kafasına iki el ateş edip öldürdükten sonra kardeşi E.İ.'yi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Durumu sağlık ekiplerine bildiren E.İ., daha sonra olay yerine gitti. Sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu Rojbin İ.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde inceleme yapan polisler, iki adet boş kovan buldu. Yaşamını yitiren Rojbin İ., otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



CİNAYET ZANLISI SABAH OLAY YERİNE GELDİ



Gece eşini öldürüp polis tarafından her yerde aranan Ş.İ., sabah olay yerine giden DHA muhabirine cinayeti neden işlediğini anlattı. Cinayet zanlısı Ş.İ., eşini sevdiğini ve öldürmek amacı olmadığını söyledi. Ş.İ.,?Allah şahidim. Söylentilere pek kulak vermedim. Çarşıya gittik misafirliğe ablamlara pasta ve bir şeyler aldık. Ona şaka yaptım ama bana diyordu 'sen çok pişman olacaksın'. O an kin öfkem ve sinirlerimle yatıyordu tam hatırlamıyorum. Kaç el ateş ettim bilmiyorum, hatırlamıyorum sıkıntıdan. Rahmetlinin olayı ile ilgili olarak kimsenin suçu yok. Dünden beridir mezarlığa gittim. Buradan fazlada uzaklaşmadım. Verende bu canı Allahdedi.



Eşini neden öldürdüğünü anlatan 27 yaşındaki Ş.İ., muhabire olayı anlattıktan sonra polisin geldiğini görünce bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Polis bölgeyi ablukaya alarak cinayet zanlısı Ş.İ.'yi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.