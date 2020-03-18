Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi kendi maskelerini üretiyor Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kendi yüz ile ağız maskesi imal ediyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kendi yüz ile ağız maskesi imal ediyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi yönetimi, koronavirüs önlemleri kapsamında herhangi bir olağanüstü durum karşısında koruyucu malzeme sıkıntısı çekmemek için yüz ve ağız maskesi üretimine başladı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve tüm bakanlıkların, dünyaya yayılan koronavirüs ile mücadele planı başlatıldığını anımsattı.

Bakanlığın sürecin başından bu yana düzenli çalışmalarını yürütüp halkı bilgilendirdiğini belirten Karakoç, kendilerinin de bu süreçte hem Bakanlığa destek hem de bu mücadelede yer alma amacıyla yerel bir çalışma planı oluşturduklarını söyledi.

Yüz maskesi kullanılmayan röntgen filmlerinden

Karakoç, Sağlık Bakanlığının hastanelere tüm ekipmanı ve ilaçların teminini sağladığını ifade ederek olağanüstü bir durumda sıkıntı yaşamamak için hastane içerisinde bazı malzemeleri üretmeye başladıklarını ifade etti.

"Özellikle hasta ile temasta bulunabilecek sağlık personelinin kullanacağı yüz maskesi olarak adlandırılan maske üretimi hastanemiz bünyesi içerisinde bulunan kadrolu terzilerimiz tarafından hastanemizde üretime başladık. Bütün planlamalar enfeksiyon komitesi tarafından denetleniyor." diyen Karakoç, temel hedeflerinin günlük 2 bin maske üretimi olduğunu bildirdi.

Eskiden röntgen çıktılarını almak için kullanılan kalıpları, yüz maskesi olarak değerlendirdiklerini aktaran Karakoç, "Artık röntgen filmleri hiçbir yerde kullanılmıyor. Dijital görüntülenmeye geçilmiş durumda. Hastanelere de şu öneride bulunabiliriz. Elinizde şu şekilde bulunan eski kullanmadığınız malzemeleri dönüşümünde koruyucu ekipman olarak üretebilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA