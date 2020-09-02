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Diyarbakır Futbol Kulübü İdari Menajeri belli oldu

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbakır Futbol Kulübünün İdari Genel Menajerlik görevine Orhan Sağlamcan getirildi.

Diyarbakır Futbol Kulübü İdari Menajeri belli oldu
02.09.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:08

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbakır Futbol Kulübünün İdari Genel Menajerlik görevine Orhan Sağlamcan getirildi.

Yeni sezonda iddialı bir ekip oluşturmak ve şampiyon olmak için önemli çalışmalara imza atan Diyarbakır Futbol Kulübü, teknik direktör ve futbolcu transferlerinin ardından, genel menajerlik sorununa da çözüm getirdi. Gaziantepspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un eski menajerliğini yapan Orhan Sağlamcan, Diyarbakır Futbol Kulübüyle anlaşmaya vardı.

Sağlamcan'ın takımın Bolu kampına katıldığı bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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