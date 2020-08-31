Diyarbakır FK güç depoluyor TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Diyarbakır Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da kamp yaparak sürdürüyor.

TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Diyarbakır Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da kamp yaparak sürdürüyor.

Teknik direktör Mehmet Erdal Alpaslan nezaretinde günde çift idman yapan yeşil-kırmızılı takım sezon öncesinde güç depoluyor. Bu hafta hazırlık maçlarına başlayacak olan kulübün 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, huzurlu bir ortamda lige hazırlandıklarını belirterek transfer çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Yönetim olarak kamp çalışmalarını ziyaret ettiklerini belirten Avşar, "Takımımız teknik direktör Mehmet Erdal Alpaslan nezaretinde sıkı bir çalışma programı ile sezona hazırlanıyor. Kulüp Başkanımız Turan İlgın ve Asbaşkanımız Kemal Onur ile birlikte kampa gelerek teknik heyet ve futbolcularımıza moral verdik. Şu ana kadar kaliteli oyuncular transfer ettik. Anlaşmaya vardığımız isimler var, onları da açıklayacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA