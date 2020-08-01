DİYARBAKIR Evinin önünde oynarken kaybolan Miraç, aranıyor
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DİYARBAKIR Evinin önünde oynarken kaybolan Miraç, aranıyor

Evinin önünde oynarken kaybolan Miraç, aranıyorDİYARABAKIR'ın Dicle ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek için arama çalışması başlatıldı.

01.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:39

Evinin önünde oynarken kaybolan Miraç, aranıyor

DİYARABAKIR'ın Dicle ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek için arama çalışması başlatıldı.

Dicle ilçesinin kırsal Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ailesinin oğulları Miraç, dün evinin önünde oynarken kayboldu. Ailesi, kendi imkanlarıyla Miraç'a ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleriyle UMKE sevk edildi. Ekiplerin dron ve termal kamera da kullandığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Miraç Çiçek'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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DİYARBAKIR Evinin önünde oynarken kaybolan Miraç, aranıyor

Kaynak: DHA

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