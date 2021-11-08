DİYARBAKIR (Habermetre) - Diyarbakır Et Kombinasında Belge Yenileme Denetimi Gerçekleşti 08 Kasım 2021 Belge Yenileme Denetimi Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü yönetiminde, Baş Tetkikçi Gonca Aydınol koordinasyonunda gerçekleştirilerek belgelerin yenilenmesine karar verildi. Kombina Müdürü Hamdullah Güven, Belge Yenileme denetiminin başarılı geçtiğini belirterek denetimde emeği geçenlere teşekkür etti

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