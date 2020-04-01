Diyarbakır Esnafını Bu Kez Corona Krizi Vurdu Diyarbakır'da 2015 yılındaki sokak çatışmalarının yarattığı ekonomik sıkıntıları daha yeni aşmaya başlayan Diyarbakır esnafı, şimdi de Corona virüsü nedeniyle ekonomik krizle yüz yüze geldi.

Diyarbakır'da 2015 yılındaki sokak çatışmalarının yarattığı ekonomik sıkıntıları daha yeni aşmaya başlayan Diyarbakır esnafı, şimdi de Corona virüsü nedeniyle ekonomik krizle yüz yüze geldi. VOA Türkçe'den Mahmut Bozarslan esnafla konuştu. Kaynak: DailyMotion.com