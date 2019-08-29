Diyarbakır esnafından Başkan Vekili Güzeloğlu'na destek ziyareti

29.08.2019 19:06

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Büyükşehir Belediyesinde de bağımsız bir daire başkanlığı inşallah bugünden itibaren sadece esnafa dönük alanlarda faaliyet etmek ve destek olmak üzere hayata geçirilecek." dedi.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve 17 ilçenin esnaf oda başkanı ile Sur ilçe esnafı, Başkan Vekili Güzeloğlu'na destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güzeloğlu, esnafın büyük bir geleneğin, bu topraklardaki binlerce yıllık kardeşliğin ve ahiliğin temeli olduğunu söyledi.

Esnafın huzurunun toplumun huzuru olduğunu dile getiren Güzeloğlu, bu nedenle esnafın bütün sıkıntılarını çözmeye çalıştıklarını ve birçok noktada sonuca ulaştıklarını vurguladı.

Diyarbakır'ın, çok uzun yıllar terör örgütünün ihaneti, uzantılarının ve destekçilerinin iş birliğinden dolayı kaybettiği yılları ve oluşan zararları telafi etmeye başladığını ifade eden Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Esnafın önünü açacak, kazancını artıracak ve esnaf sayısını artıracak bütün projelerde her bir esnaf kardeşimle birlikteyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Esnafın ekonomik faaliyetlerinde, gerek merkezi hükümetten gerekse yerel yönetimlerden beklediklerini artık çok hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Mazeretimiz yok, gecikmeyi izah edecek halimiz yok."

Güzeloğlu, Diyarbakır'da göreve başladığında esnafın sorunlarıyla birebir ilgilenmesi ve doğrudan çözüm üretmeleri için vali yardımcısını görevlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi de Büyükşehir Belediyesinde bağımsız bir daire başkanlığı inşallah bugünden itibaren sadece esnafa dönük alanlarda faaliyet etmek ve destek olmak üzere hayata geçirilecek. Ben bunun takipçisiyim, her konuda o işlerin izleyicisiyim. Sonucuna kadar işin peşini bırakmam."

Diyarbakır esnafına müjde verdi

Kent içinde uygun olmayan şartlarda üretim yapan işletmelere dikkati çeken Güzeloğlu, "Şehir içinde uygun olmayan şartlarda üretim yapan bütün bu iş kollarındaki faaliyetleri diğer hukuki süreçleri de tamamlayıp en kısa sürede ilk etapta 2 bin 500 dönümlük alanda şehrin dışında modern, çağdaş, sağlıklı, alt ve üst yapısı tamamlanmış alanlara taşımaya başlıyoruz inşallah. Bu da Diyarbakır esnafımıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Makamların hizmet için olduğunu aktaran Güzeloğlu, bu makamları Diyarbakır halkı için en iyi şekilde temsil etme gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Güzeloğlu, makamların ideolojik propaganda yapma yerleri olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Belediyenin bütün kurumlarında, bütün birimlerinde ve iş alanlarında düsturumuz 'İnsana hizmet etmek, insanı merkeze alarak inşallah Diyarbakır'ı ihya etmek. Diyarbakır'ın huzuru, birlik ve beraberliği Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliğidir. Bütün kışkırtmalara, vatandaşımıza dönük provokasyonlara rağmen sokağa çıkmayan bu çağrılara aldırmayan işinin, aşının derdinde ve ekmeğinin peşinde olan, huzur ve güven isteyen bütün hemşehrilerime ve Diyarbakırlı esnafımıza da çok teşekkür ediyorum."

Sur esnafına da desteklerinden dolayı teşekkür eden Vali Güzeloğlu, terör örgütünce Sur'da yapılan saldırılara işaret ederek, "Terör örgütü, uzantıları ve iş birlikçileri Sur'u tarihinden koparttılar. Sur'un varlığını, insanlık mirası eserlerini, camilerini, kiliselerini yaktılar, yıktılar. Sur'un insanına, esnafına, çukuru, hendeği kazarak aylarca en büyük zararı ve acıyı yaşattılar. Dükkanlar kapandı, esnaf siftahsız değil, aylarca nafakasız kaldı. Devlet dışında, acınıza feryadınıza gelen de duyan da olmadı. Hamdolsun onlar açtıkları çukurlara gömüldüler. Onların yıktıklarının daha güzelini, daha iyisini biz yaptık. Bugün Sur eskisinden daha güzel bir yerde ama daha iyi bir yere gidecek." şeklinde konuştu.

"Bu kentin geleceği için emek vereceğiz"

DESOB Başkanı Ebedinoğlu da Vali Güzeloğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Esnaf ve sanatkarlar olarak istihdamın en büyük lokomotifi olduklarını ve siyasi arenada yer alacak bir teşkilat olmadıklarını ifade eden Ebedinoğlu, "Bu kentin yararına, geleceği, istihdamı ve ekonomisinin kalkınması için kim hizmet verecekse biz onun yanında yer almaya geldik, yer alacağız. Bu kentin çıkarları adına hiçbir baskı ve tehdit altında kalmayarak bu kentin geleceği için emek vereceğiz." dedi.

Kaynak: AA