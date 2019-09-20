Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman atandı

20.09.2019 10:26

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da Bursa Emniyet Müdürlüğüne atandı.



Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin emniyet müdürü de değişti. Bu illerden 14'ünün emniyet müdürü, polis başmüfettişliğine getirildi.



Buna göre Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne atanırken, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da Bursa Emniyet Müdürlüğüne atandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA