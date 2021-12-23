Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta 26 yerleşim birimine ulaşım yeniden sağlandı - Haberler
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Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta 26 yerleşim birimine ulaşım yeniden sağlandı

Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta 26 yerleşim birimine ulaşım yeniden sağlandı
AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle kapanan 26 yerleşim biriminin yolu açıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle kapanan 26 yerleşim biriminin yolu açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde yürüttüğü çalışmayla 14 mahallede toplam 244 kilometre yolun kar nedeniyle ulaşıma kapanmasını engelledi.

Kulp ilçesinde ekipler, İslamköy, Saltuk, Koçkar ve Aygün mahallelerinde yürütülen çalışma ile kapanan yolları ulaşıma açtı.

Elazığ

Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 6 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için ekipler çalışma başlattı.

İlçelerden Palu'da 4, Kovancılar'da 2 köy ile yürütülen çalışmalar sonucu yeniden ulaşım sağlandı.

Şırnak

Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 1, Beytüşşebap ilçesinde de 11 köy ve 4 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu 16 yerleşim birimine ulaşım sağlandı.

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AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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