Diyarbakır ekonomisine katkı sunan firmalara plaket verildi
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Diyarbakır ekonomisine katkı sunan firmalara plaket verildi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kent ekonomisine katkı sunan firmalara plaket verdi.

21.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:32
Diyarbakır ekonomisine katkı sunan firmalara plaket verildi

Valisi Hasan , kent ekonomisine katkı sunan firmalara plaket verdi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2019 yılı değerlendirme toplantısı, Diyarbakır konferans salonunda yapıldı.

Toplantının ardından Vali Güzeloğlu, 2019 yılı içerisinde İŞ-KUR üzerinden en fazla işçi çalıştıran Ünteks Tekstil, Berat Denim Tekstil, Türkcell Global A.Ş, BİM ve DEDAŞ firmalarının temsilcilerine, plaket verdi.

Programa Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikçi de katıldı.

Kaynak: AA
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