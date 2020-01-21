Diyarbakır ekonomisine katkı sunan firmalara plaket verildi
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kent ekonomisine katkı sunan firmalara plaket verdi.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kent ekonomisine katkı sunan firmalara plaket verdi.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2019 yılı değerlendirme toplantısı, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi konferans salonunda yapıldı.
Toplantının ardından Vali Güzeloğlu, 2019 yılı içerisinde İŞ-KUR üzerinden en fazla işçi çalıştıran Ünteks Tekstil, Berat Denim Tekstil, Türkcell Global A.Ş, BİM ve DEDAŞ firmalarının temsilcilerine, plaket verdi.
Programa Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikçi de katıldı.