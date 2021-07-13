Diyarbakır-Eğil-Dicle otobüs seferleri başladı
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Diyarbakır-Eğil-Dicle otobüs seferleri başladı

Diyarbakır-Eğil-Dicle otobüs seferleri başladı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır-Eğil-Dicle otobüs seferlerini başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır-Eğil-Dicle otobüs seferlerini başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların hastane, eğitim, sağlık, ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla ilçelerde oluşturduğu toplu ulaşım ağı ile hizmet vermeye devam ediyor.

Diyarbakır ve Dicle'den karşılıklı olarak sabah 06.30 akşam 17.00 olmak üzere yapılacak seferlerde otobüsler, Diyarbakır-Eğil-Dicle güzergahını kullanacak.

Oluşturulan güzergah sayesinde Eğil ve Dicle ilçeleri arasında karşılıklı otobüs seferleri hayata geçirilmiş olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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