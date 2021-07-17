Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı'na hemşireden yumruklu saldırı

GAZİ Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kamu eczacısı olarak çalışan Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert, görevi başındayken hemşire Ahmet Başcan'ın yumruklu saldırısına uğradı.

GAZİ Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kamu eczacısı olarak çalışan Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert, görevi başındayken hemşire Ahmet Başcan'ın yumruklu saldırısına uğradı. Mahmut Sert, Ahmet Başcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 14 Temmuz'da Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede hemşire olarak görev yapan Ahmet Başcan, iddiaya göre, hastane nöbetçi eczacısı Mahmut Sert'ten prosedüre uygun olmayarak ilaç talebinde bulundu. Sert'in mevzuata uygun olmadığını belirtmesiyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Başcan, Sert'i yumruklayarak darbetti.

Olayın ardından Mahmut Sert, Ahmet Başcan hakkında suç duyurusunda bulunurken, Diyarbakır Eczacı Odası Başkanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada saldırıya tepki gösterildi. Açıklamada, "Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert'in yaşadığı darp olayı genel olarak sağlıkta şiddet, özel olarak da kamu eczacılarının yaşadığı sorunlara bir kez daha ayna tuttu. Şiddetin yine bir sağlıkçıdan gelmesi içler acısı bir durum. Sağlık çalışanları birbiri ile uyum ve saygı içinde çalışmalıdır. Kamu eczacılarının fiziksel olarak eksi katlarda çalışması, hastane sağlık hiyerarşisinde geride tutulmaları bu olayı doğuran nedenlerden biridir. Hem pandemi sürecinde hem de öncesi ve sonrasında kamu hastanelerinde büyük bir iş yükü ile çalışan kamu eczacılarımızın karşılaştığı bu tavır kabul edilemez. Oda başkanımızın karşılaştığı şiddet olayını kınıyoruz. Süreçle ilgili hukuki yapılması gereken her şeyi yapacak, hukuki ve idari sürecin yakından takipçisi olacağız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı