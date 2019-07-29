DİYARBAKIR Düştüğü çukurda kan kaybından ölmüş
Düştüğü çukurda kan kaybından ölmüşDiyarbakır'ın Sur ilçesinde 4 gün önce gezmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Maşuk Dalkılıç (80), çukurda ölü bulundu.
Düştüğü çukurda kan kaybından ölmüş
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 4 gün önce gezmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Maşuk Dalkılıç (80), çukurda ölü bulundu. Dalkılıç'ın çukura düştükten sonra kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sur ilçesinin kırsal Kumrucuk Mahallesi'nde oturan Maşuk Dalkılıç, 22 Temmuz günü gezmek için çıktığı evine geri dönmedi. Yakınları kendi çabalarıyla Dalkılıç'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, 4 gün sonra mahalle yakınında bir çukurda Maşuk Dalkılıç'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından Dalkılıç'ın cesedi, morga kaldırıldı.
Yapılan otopside Maşuk Dalkılıç'ın çukura düşüp yaralandıktan sonra kan kaybından öldüğü belirlendi.
Kaynak: DHA
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah sözler: Dış politikamızın en üst stratejik talebi, Türk işgaline son verilmesidir
HDP'li Temelli, Ayaz ve Nupelda'nın ailesini ziyaret edip bölgedeki çocukları tanımsız cisimler konusunda uyardı
Son Dakika Güncel Haberleri
17:27 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir...