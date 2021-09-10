Diyarbakır DÜ'de yeni kayıt yapan öğrencilere Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandı
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Diyarbakır DÜ'de yeni kayıt yapan öğrencilere Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandı

Diyarbakır DÜ'de yeni kayıt yapan öğrencilere Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Öğrenci Yaşam Merkezi'nde kaydını yeni yapan öğrencilere, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmalarını sağlamak amacıyla aşı noktası oluşturuldu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Öğrenci Yaşam Merkezi'nde kaydını yeni yapan öğrencilere, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmalarını sağlamak amacıyla aşı noktası oluşturuldu.

Diyarbakır'da sağlık ekiplerince Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları yoğun şekilde yürütülürken, 27 Eylül'de uygulamalı bilimler alanında yüz yüze eğitimin başlayacak olan DÜ'de de aşılama çalışmaları hız kazandı.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için Öğrenci Yaşam Merkezi'nde aşı odası oluşturuldu.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, eğitimin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Hem öğrencilerin hem de personellerinin aşılama takviminin eğitim için büyük önem arz ettiğini ifade eden Karakoç, "Öğrencilerimizin, Öğrenci Yaşam Merkezi'nde aşı odası oluşturulması talebini yerine getirdik. Bu konuda Dicle Üniversitesi Başhekimliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla merkezde aşılama birimi oluşturuldu." dedi.

Öğrencilerin aşılanması için her türlü imkanın oluşturulduğunu aktaran Karakoç, Sinovac aşılarını merkezde, BioNTech aşılarını ise öğrencileri ambulansla yönlendirdikleri hastanelerde yaptırdıklarını belirtti.

Bu şekilde aşılarının yapıldığı zaman sağlıklı bir şekilde eğitim ve öğretimin devam edeceğini dile getiren Karakoç, öğrencileri kayıt haftası boyunca açık olacak aşı odasına davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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Diyarbakır DÜ'de yeni kayıt yapan öğrencilere Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandı - Haberler
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