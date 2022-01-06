Diyarbakır DÜ'de kitap mezadı düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır DÜ'de kitap mezadı düzenlendi

Diyarbakır DÜ'de kitap mezadı düzenlendi
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin "Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu" kapsamında düzenlenen "Kitap Mezadı" bu ay Dicle Üniversitesinde (DÜ) yapıldı.

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin "Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu" kapsamında düzenlenen "Kitap Mezadı" bu ay Dicle Üniversitesinde (DÜ) yapıldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Yaşam Merkezinde gerçekleşen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Münir Karaloğlu, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.

Programda, açık artırma ile satışa çıkan kitaplar protokol üyeleri tarafından satın alınarak, öğrencilere hediye edildi.

Her ay farklı mekanlarda düzenlenen ve kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kitap mezadı, özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmek ve elde bulunan okunmuş kitapları satmak için düzenleniyor.

Mezatta, 1 liradan başlayan fiyatlarla okunan kitapları satma veya başka kitaplarla değiştirme imkanı sağlanıyor.

Kitapseverler, eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma şansı yakalıyor.

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title