Diyarbakır DSİSpor'dan çifte çeyrek final başarısı

Van'da devam eden gençler futbol turnuvasına katılan Diyarbakır DSİSpor'un 2009 ve 2010 doğumlu futbolculardan oluşan iki takımı da grup aşamasını lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Van'da devam eden gençler futbol turnuvasına katılan Diyarbakır DSİSpor'un 2009 ve 2010 doğumlu futbolculardan oluşan iki takımı da grup aşamasını lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Van Erciş ekibinin iki takımı 6-0 ve 3-0'lık sonuçlarla farklı mağlup eden Yeşil-Beyazlı iki takımı da yarın çeyrek final maçlarına çıkacak.

Diyarbakır DSİSpor'un futbol alt yapı takımları Van'da katıldıkları turnuvada başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Grup aşamasını lider tamamlayan DSİSpor'un 2009 ve 2010 futbolculardan oluşan iki takımı çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi. 2009 doğumlulardan oluşan takım Van Erciş ekibini 6-0 gibi açık farklı skorla mağlup etti. 2010 doğumlu futbolcuların oynadığı takım ise yine Van Erciş'i 3-0'la geçerek grubu lider tamamladı.

Diyarbakır DSİSpor'un iki takımı da çeyrek final maçlarını yarın sabah oynayacak. Çeyrek final maçlarını kazanmaları halinde yarı final maçlarını da yarın akşam oynayacaklar. Turnuvada final maçları Pazar günü oynanacak.

Van 75. Yıl Spor Tesisleri'nde oynanan maçlarda başarılı bir grafik çizen Diyarbakır DSİSpor'un teknik heyet ve futbolcuları elde edilen başarıyı kendilerine her konuda destek veren DSİ Diyarbakır Bölge Müdürü Mahir Arslan ve Yeşil-beyazlı Kulübün Başkanı Mehmet Derviş Yıldız'a hediye etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı