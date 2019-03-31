Diyarbakır Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı

Diyarbakır'da muhtar adayları arasında kavga 1'i ağır 2 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Barış Mahallesinde muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada muhtar adaylarının yakını olan 1' ağır 2 kişi bıçakla yaralandı.

Kaynak: DHA