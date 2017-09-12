Diyarbakır Dicle ve Kulp'ta Operasyon: 1 Terörist Öldürüldü

Dicle ve Kulp'ta operasyon: 1 terörist öldürüldü



DİYARBAKIR Valiliği, Kulp İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren PKK'lı 1 teröristin öldürüldüğünü, Dicle İlçesi kırsalında yapılan aramalarda ise, örgüte ait silah ve mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada, Kulp İlçesi Alaca köyü Şenyayla mezrası Hazneki tepe doğusundaki ağaçlık alanda 11 Eylül sabah saatlerinde tespit edilen teröristlere yönelik yakın hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, "Operasyon birliklerince; sağlanan teması müteakip, 1 terörist, 1 adet bixi makineli tüfek, 200 adet bixi fişeği, 2 adet ak-47 kaleşnikof tüfek, mayın/eyp yapımında kullanılan 30 adet alfa fire ateşleme düzeneği, 5 adet sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir"denildi.



Açıklamada ayrıca, Dicle ilçesi Aşağıtaşağıl ve Taşağıl köyleri mülki sınırları içerisinde, 10 Eylül'de temas araması gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, aramalarda, 3 adet jelikan bidon içerisinde; 2 adet bölücü terör örgütü kıyafeti, 179 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 50 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet bixi makinalı tüfek fişeği, 1 adet küçük tüp, 2 adet kamuflaj şemsiye, 3 adet ızgara, 1 adet çanta pançosu, 1 adet panço, 1 adet yağmurluk, 400 metre kablo, 16 adet pil ve çok miktarda giyim malzemesi ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.



Diyarbakır Valiliği açıklamasının son bölümünde ise, narko-terörizmle mücadele kapsamında 11 Eylül'de Hazro İlçesi Meşebağları köyü mülki sınırları içerisindeki 4 ayrı bölgede toplam 60 bin 640 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği belirtildi.