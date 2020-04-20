DİYARBAKIR Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DİYARBAKIR Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendi - Haberler
Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır, Dicle, Güncel

DİYARBAKIR Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendi

Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendiDİYARBAKIR'da Dicle Nehri kıyısındaki Kırklar Dağı'nda arıcılar kovanlarının kapaklarını açtı.

20.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:18
DİYARBAKIR Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendi

Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendi

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri kıyısındaki Kırklar Dağı'nda arıcılar kovanlarının kapaklarını açtı. Kovanlarından çıkıp Dicle Vadisi'ni renklendiren arılar, bir yandan bal için polen toplarken, diğer yandan meyve ağaçlarının çiçeklerini dölleyerek doğanın döngüsüne katkı sunuyor. 35 yıldır arıcılık yapan Abdulkadir Yolagelen (60), 500 arı kovanıyla yılda 4 ton üretim yaptığını söyledi.

Bal üreticisi Abdulkadir Yolagelen, 2 oğluyla birlikte 500 arı kovanıyla Diyarbakır'daki Kırklar Dağı'nda kamp kurdu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nin karşısındaki Kırklar Dağı'nda eteklerindeki konuşlandırdığı arı kovanlarının kapaklarını açan Yolagelen, bu yıl 4 ton bal elde etmeyi hedefliyor. Yolagelen, kovanlarından çıkardığı arıların Dicle Vadisi'ni renklendirirken, meyve ağaçlarının çiçeklerini dölleyerek doğanın döngüsüne katkı sunuyor.

'HEVSEL BAHÇELERİ'NDEN ÇEŞİT ÇEŞİT VAR'

36 yıla aşkındır arıcılık yaptığını anlatan Abdulkadir Yolagelen, Hevsel Bahçeleri'ndeki meyve ağaçlarının arıların güçlenmesine önemli katkı sağladığını söyledi. Yolagelen, "Kırklar Dağı ve Hevsel Bahçeleri arıların güçlenmesi için iyi bir yer. Çeşit çeşit çiçek var burada. Arılarımız, Hevsel Bahçeleri'ndeki ağaçların çiçeklerinden polen topluyor" dedi.

'ARICILIK GÜZEL BİR MESLEK, DOĞAYLA İÇ İÇEYİZ'

Çocukluğundan buyana babasıyla arı yetiştiriciliği yapa 33 yaşındaki Fırat Yolagelen ise "Çocukluğumdan beri arıcılık yapmaktayım. Babamla beraber bu işi sürdürüyoruz. Yıllardır Hevsel Bahçeleri'ne geliyoruz. Daha önce de Adana'ya gidiyorduk. Burada arıyı yavruya yatırıyoruz. Arıcılık güzel bir meslek, doğayla iç içeyiz. Arı, doğada çok önemli bir zincir. Bu sene 500 kovan buraya getirdik. Bu 500 kovan ile ortalama 4 ton bal üretimimiz oluyor. Bu da tabii masraflı bir iş" diye konuştu.

DİYARBAKIR Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendi

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi Haberler
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Bir ülke şokta! Son 30 yılın en büyük silahlı saldırısı meydana geldi Haberler
Bir ülke şokta! Son 30 yılın en büyük silahlı saldırısı meydana geldi
Trump, İran hakkında söyledikleriyle tüm dünya kamuoyunu şaşırttı Haberler
Trump, İran hakkında söyledikleriyle tüm dünya kamuoyunu şaşırttı
CHP'li belediye başkanı ve eşi, silahlı saldırıda yaralandı Haberler
CHP'li belediye başkanı ve eşi, silahlı saldırıda yaralandı
Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi Haberler
Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu Haberler
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza...
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Haydar Baş Engin Özkoç Özlem Zengin Süleyman Soylu
Magazin Hadise Halil Sezai Muazzez Abacı Rafet El Roman
Spor Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Zinedine Zidane Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 09:22:50. #1.14#
title