Diyarbakır derbisinde gol çıkmadı

22.09.2019 17:07

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu başlarken, Diyarbakır temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta kazanan olmadı.



Bismil İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada Bismil 21 Spor ile Bağlar Belediyespor 90 dakika boyunca golsüz eşitliği bozamadı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede iki takım da buldukları gol pozisyonlarını sonuçlandıramadı.



Bağlar Belediyespor, Sidar Ceylan'ın çift sarıdan kırmızı kart görmesi nedeniyle uzun süre 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.



Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Haşim Merdoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ligin ilk maçında Bismil'e giderek takımlarını yalnız bırakmadı. Bismil'de 7 yıl sonra oynanan BAL maçını binlerce sporsever izlerken, tribünlerde boş yer kalmadı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA