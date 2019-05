DİYARBAKIR Davutoğlu Türklerin ve Kürtlerin meseleleri ortaktır

Davutoğlu Türklerin ve Kürtlerin meseleleri ortaktır

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de evet Kürt vatandaşlarımızın meselesi var. Ama Türk vatandaşlarının da Kürt vatandaşlarının da meseleleri ortaktır dedi.

Gönül Köprüsü Platformu'nun düzenlediği iftar programı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla düzenlendi. Sur ilçesinde düzenlenen iftar programına Davutoğlu'nun yanı sıra AK Parti eski milletvekilleri Abdurrahman Kurt, Cuma İçten, AK Parti Diyarbakır eski İl Başkanı Aydın Altaç, kanaat önderleri, kentte çeşitli alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Ahmet Davutoğlu, programdaki konuşmasına, Diyarbakır'a gelişi öncesinde bazı basın yayın kuruluşunda, 'Diyarbakır'da parti kuracak' şeklinde tartışmaların yaşandığına değinerek başladı. Diyarbakır'a gelişiyle ilgili çok farklı yorumların yapıldığına dikkat çeken Davutoğlu, İki haftadır ulusal ve yerel basında yorumlar yapılıyor. Çok basit bir şekilde cevap vermek istiyorum. Bizim, Diyarbekir'e gelişimiz için herhangi bir bahane ve gerekçeye ihtiyacımız yoktur. Diyarbekir bizim yüreğimizde her daim mevcuttur. Diyarbekir'e gelişimizi özel anlamlar yüklemeye çalışanlar, eleştirmeye kalkanlar bilsinler ki, Diyarbekir yüreğimizin içindedir. Biz, Diyarbekir'i biliriz, Diyarbekirliler de bizi bilir. Bilsinler ki, Diyarbekir'in muhabbeti biz de hiç eksilmedi, hiç eksilmez. Bir devlet adamı olarak iki elim kanda olsa size söz veriyorum, nasıl Mekke, Medine ve Kudüs'ten gelen bir davet reddedilmeyecekse Diyarbakır'dan gelecek bir daveti de hiçbir zaman açıkta ve boşta bırakmayacağım dedi.

'ÜLKEMİZDE KAYGILI BİR GELECEK BEKLENTİSİ VAR'

Davutoğlu, dünyanın son asırların en yoğun bunalımların içinden geçtiğini belirterek, Büyük bir teknolojik dönüşüm var. Ama bununla birlikte dünyada şu an nerede olursanız olun, belirsizliğin getirdiği bir ürperti var. Amerika Başkanı Tramp'ın politikalarında her an tırmanmaya hazır, tahrik edici Ortadoğu politikalarına kadar her yerde bir tedirginlik var. Bölgemizde uzun yıllardır kardeş kanının döküldüğü, acının ıstırabın yaşandığı bölgemizde ciddi bir ümitsizlik var. Ülkemizde de gerek son dönemlerde yaşadıklarımız gerekse de yoğunlaşan ekonomik kriz dolayısıyla kaygılı bir gelecek beklentisi var. Bütün bu karamsarlığı yıkacak şey, bizim irademizdir diye konuştu.

'BEKAYI SAĞLAYAN ANA UNSUR, O TOPLUMU BİR ARADA TUTAN ORTAK AİDİYET BİLİNCİDİR'

Konuşmasında Türkiye siyasetine değinen Davutoğlu, şunları söyledi

Türkiye'de evet, Kürt vatandaşlarımızın meselesi var. Ama Türk vatandaşlarının, Kürt vatandaşlarının da meseleleri ortaktır. Hepimiz Türkiye'deki kamu düzeninin esasını birlikte kurma iradesini gösterirsek, hiç kimse tekrar bu topraklarda 12 Eylül'deki acıların yaşanmasına da, terör örgütlerinin bu hayatı bize zindan edercesine ilçelerimizi, şehirlerimizi barikatlarla, ortak hayat alanını yok eden unsurlarla doldurmasına izin vermemiş oluruz. Bütün bir millet olarak, kamu düzenimize sahip çıkacağız, özgürlüklerimizden zinhar fedakarlık etmeyeceğiz, fedakarlık etmemizi isteyenlere karşı omuz omuza duracağız ve güvenliğimizi tehdit eden kim olursa olsun ona karşı da hep birlikte duracağız. Burada temel şiarımız basit, herkese ve her yerde özgürlük ve güvenlik. Herkese özgürlük verilmezse bir ülkede düzen olmaz. Bir ülkede şu bölgede özgürlük olsun, bu bölgede olmasın demenin bir ortak vatandaşlık ilkesiyle izahı mümkün değildir. Her yerde güvenlik olmazsa herhangi bir yerde de güvenlik olmaz. Diyarbekir, güvende değilse Edirne'de, İstanbul'da, Konya'da, Samsun'da güvende değildir. Son dönemlerde yaşadığımız şehirleşmeyle birlikte artık her yerde Türkler, Kürtler, Sunniler ve Aleviler aynı mahallede, aynı evlerdedir. Nereyi, kim nasıl bölecek. Peki bu ortak güvenlik ve özgürlüğün zemini nedir Zemini ortak aidiyet bilincidir. Bugünlerde çok sık söyleniyor, beka. Bekayı sağlayan ana unsur, o toplumu bir arada tutan ortak aidiyet bilincidir. Evet, her topluma silahlı kuvvetler, güvenlik güçleri gerekir. Ama ortak aidiyet bilincinden daha güçlü bir yapıştırıcı unsur olamaz. Ortak aidiyet bilincinin olmadığı yerde, güvenlik tedbirleri yeterli olmaz. Ortak aidiyet bilincini Diyarbakır'da 2013 yılında yaptığım konuşmada söylediğim gibi iki ana unsur var. Tarihdaşlık ve vatandaşlık. Tahirdaşlık bir tesadüf, vatandaşlık bir lütuf değildir.

Dış politika hakkında kendisine yapılan eleştirilere yanıt veren Davutoğlu, Son 3 yıldır, ülkemin ve hükümetimizin herhangi bir şekilde etkilenmemesi için dış politika konusunda bana yöneltilen telkinlere cevap vermemeye özen gösterdim. 17 yıl içinde dış politikada elde edilen bütün kazanımları kendi hanelerine yazıp, Suriye'de karşı karşıya kaldığımız zorlukları bize havale etmeye çalışanlar siyasi olarak çok ciddi ahlaki zaaf içerisindeler diye konuştu.

Kaynak: DHA