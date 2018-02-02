Diyarbakır'dan Zeytin Dalı Harikatına Destek İçin 1001 Türk Bayrağı Hediye Götürülüyor

Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç ve Muharip Gaziler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Sıraç Ezer, terörle mücadelede şehit verilen 1001 askeri temsilen 1001 Türk bayrağı ile Kilis'e giderek Zeytin Dalı Harekatına destek vereceklerini duyurdu.

Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç ve Muharip Gaziler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Sıraç Ezer tarafından yapılan ortak açıklamada, Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma dernekleri Diyarbakır'dan milli mücadele, İstiklal Harbi, Çanakkale, Sarıkamış, Dumlupınar, Kıbrıs, İç Güvenlik ve Demokrasi Şehitleri olmak üzere binlerce şehit verildiği kaydedildi. Açıklamada, "Nebiler Sahabeler Peygamberler şehri olan Diyarbakır terörle mücadelede 400'den fazla şehit vermiştir. Bu gün Anadolu'da, Ortadoğu'da dünyanın bir çok yerinde Haçlı zihniyeti şer odakları İslam'a karşı bir olmuş, bizleri yok etme gayesindedirler. Irak'ta, Suriye'de yasa dışı bölücü terör örgütlerine verdikleri destek ortadadır. Zeytin Dalı Operasyonluda bölücü terör örgütlerine karşı mücadele veren Mehmetçiklerimizi ve emniyet güçlerimize yalnız olmadıklarını göstermek için terörle mücadele şehit olan ölümsüz kahramanlar şehit askerlerimizin adına manevi olarak 1001 adet Türk bayrağı Kilise götürerek şu an Suriye'de teröristlerle mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimiz ve emniyet güçlerimize, kardeşlerimize hediye etmek istiyoruz. Diyarbakır'dan Kilis iline bir heyet halinde 03 Şubat tarihinde hareket edeceğiz" denildi. - DİYARBAKIR