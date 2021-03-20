Diyarbakır'dan yürek yakan görüntü, kediye araba çarptı, diğer kedi çarpan yerden ayrılmadı
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Diyarbakır'dan yürek yakan görüntü, kediye araba çarptı, diğer kedi çarpan yerden ayrılmadı

20.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:40
Diyarbakır'dan yürek yakan görüntü, kediye araba çarptı, diğer kedi çarpan yerden ayrılmadı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir çift kediden birine araba çarptı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir çift kediden birine araba çarptı. Gebe olan kedi telef olurken çifti olan diğer kedi, arabanın kediye çarptığı alandan bir an olsun ayrılmadı.

Olay, dün Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir çift kediden birine otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarında can çekişen gebe kedi telef oldu. Çifti olan diğer kedi, arabanın kediye çarptığı alandan bir an olsun ayrılmadı. Kedi, telef olan kedinin can çekişini izlerken, çevredeki çocuklar duruma üzülerek çaresizce izledi. İki kedinin hep birlikte oldukları öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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