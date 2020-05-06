Diyarbakır'dan Türkiye'ye psikolojik destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'dan Türkiye'ye psikolojik destek

Diyarbakır'dan Türkiye'ye psikolojik destek
06.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:18

Diyarbakır'dan Türkiye'ye psikolojik destek Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, korona virüs sürecinde vatandaşlara psikolojik destek sunmaya başladı İlk başta sadece Diyarbakır için alınan çağrılar Türkiye geneline yayılınca, farklı illerden 3 bin kişiye çağrı...

Diyarbakır'dan Türkiye'ye psikolojik destek

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, korona virüs sürecinde vatandaşlara psikolojik destek sunmaya başladı

İlk başta sadece Diyarbakır için alınan çağrılar Türkiye geneline yayılınca, farklı illerden 3 bin kişiye çağrı merkezleri üzerinden destek sağlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını nedeni ile kurulan psikolojik destek merkezi Türkiye'ye hizmet vermeye başladı. Psikolojik Destek Merkezi, farklı illerden 3 bin kişiye destek oldu.

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçen Psikolojik Destek Merkezi, korona virüs sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlara destek veriyor. Yerelde Diyarbakır için hizmete geçen destek merkezi, Türkiye çapında yayılarak farklı illerden de vatandaşlara hizmet veriyor. Bugüne kadar 3 bin kişiyle iletişim kurulan merkezde, aile içi şiddet ve problemlerin minimize edilme hedefleniyor. Psikolojik Destek Merkezinde, alanlarında uzman psikolojik danışmanlar, sosyal çalışmacılar, psikolog ve sosyologlar ile 4 çalışma gurubuyla günde 3 vardiya ile 7 gün 24 saat esasına göre destek hizmeti sunuluyor. Vatandaşların yaşadıkları kaygı, endişe ve stresle başa çıkma yöntemleri desteği sağlanırken kimi vatandaşlar ile özel yüz yüze görüşmeler de sağlanabiliyor.

Türkiye'nin farklı illerinden arama yapılıyor

Psikolojik Destek Merkezinde görevli psikolojik danışman Hayriye Erçetin, Türkiye genelinde aramalar geldiğini dile getirdi. Erçetin, "26 Marttan bu yana destek hattı hizmette. Burada 7 gün 24 saat boyunca 3 vardiyalı 4 kişilik gruplarla çalışıyoruz, vatandaşlar aradıkları her saate bize ulaşabiliyor. Şuana kadar 3 bine yakın sayıya ulaştık, genelde iki yönlü arama oluyor, birincisi vatandaşların talebi üzerine gelen aramalar, ikincisi ise karantina içerisinde olan vatandaşları bizler tarafından aranarak herhangi bir problem veya yaşadıkları süreçte kendilerini yalnız hissediyorlar mı diye biz arıyoruz. Hizmet verdiğimiz alan normalde sadece Diyarbakır, ama yaklaşık bir haftadır bizi diğer illerden de arayanlar oldu. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Adıyaman'dan, Rize'den aramalar oldu. Bu aramalara nasıl karşılık verdik, aslında olabildiğince ulaşmaya çalıştık, bizi arayan hiç kimseyi geri çevirmedik, ancak müdahale edilmesi ve daha profesyonel destek verilmesi gereken durumlarda psikolojik destek hattı birimleri olan iller ile görüşerek oralara yönlendirdik. Bizi her yaş grubundan insanlar arayabiliyor, 7'den 70'e herkes arıyor. Bu süreçte ev içi şiddet artıyor, bizlere ise şiddete başvurulmadan önceki süreçte başvuru geliyor. Çocuklarıyla veya eşleriyle problem yaşayarak çatışanlar ulaşıyor. Bu dönemde aile içi şiddet ve psikolojik, fiziksel zarar verecekleri bir dönemdeyiz, buradaki temel amacımız bunları minimize etmek, insanların yalnız olmadıklarına dair destek sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Vatandaşlara gerekli psikolojik desteği sunmaya çalışıyoruz"

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım da korona virüs süresince korku ve kaygıları olan vatandaşlara destek sağladıklarını aktararak, şimdiye kadar 3 bin vatandaşa ulaştıklarını kaydetti. Yıldırım, "Vatandaşımızı rahatlatma adına hem sorunlarını hem de aile içi şiddet ile ilgili problemlerine yardımcı olma ve korona virüs ile ilgili korku ve kaygılarını bertaraf etmeye yönelik arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Merkezimizde psikolojik danışmanlar, sosyal çalışmacılar, psikolog ve sosyologlar görev yapıyor. Bunu biz Bakanlığımızın ana hizmet birimlerinden biri olan psiko-sosyal desteği aslında biz alanda veriyoruz, ancak salgından kaynaklı vatandaş ve personellerimizin sağlığını düşünerek böyle bir merkezi kurduk ve buradan hizmet vermeye çalışıyoruz. Ana merkezimiz yerelde Diyarbakır'dı, ancak vatandaşlarımız il dışından da bizi arıyorlar. Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin vatandaşımız bizi aradı veya biz aradık. Çünkü özellikle bizim hizmet etiğimiz kesim dezavantajlı sosyal ekonomik yokluk çeken engellilerle yaşayan kesim. Bizde hem onları hem de bize ulaşan vatandaşlarımıza gerekli psikolojik desteği sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'dan Türkiye'ye psikolojik destek

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haber
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haber
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haber
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu Haber
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Polisin 'Niye dışarıdasınız?' sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz Haber
Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı
Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır
Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına...
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Kemal Sunal Ajda Pekkan
Spor Adem Ljajic Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Diyarbakır'dan Türkiye'ye psikolojik destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 12:31:40. #1.15#
title