Diyarbakır'dan Türkiye'ye psikolojik destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'dan Türkiye'ye psikolojik destek

Diyarbakır'dan Türkiye'ye psikolojik destek
06.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:13

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını nedeniyle kurulan psikolojik destek merkezi, Türkiye'ye hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını nedeniyle kurulan psikolojik destek merkezi, Türkiye'ye hizmet vermeye başladı. Psikolojik Destek Merkezi, farklı illerden 3 bin kişiye destek oldu.

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçen Psikolojik Destek Merkezi, korona virüs sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlara destek veriyor. Yerelde Diyarbakır için hizmete geçen destek merkezi, Türkiye çapında yayılarak farklı illerden de vatandaşlara hizmet veriyor. Bugüne kadar 3 bin kişiyle iletişim kurulan merkezde, aile içi şiddet ve problemlerin minimize edilme hedefleniyor. Psikolojik Destek Merkezinde, alanlarında uzman psikolojik danışmanlar, sosyal çalışmacılar, psikolog ve sosyologlar ile 4 çalışma gurubuyla günde 3 vardiya ile 7 gün 24 saat esasına göre destek hizmeti sunuluyor. Vatandaşların yaşadıkları kaygı, endişe ve stresle başa çıkma yöntemleri desteği sağlanırken kimi vatandaşlar ile özel yüz yüze görüşmeler de sağlanabiliyor.

Türkiye'nin farklı illerinden arama yapılıyor

Psikolojik Destek Merkezinde görevli psikolojik danışman Hayriye Erçetin, Türkiye genelinde aramalar geldiğini dile getirdi. Erçetin, "26 Mart'tan bu yana destek hattı hizmette. Burada 7 gün 24 saat boyunca 3 vardiyalı 4 kişilik gruplarla çalışıyoruz, vatandaşlar aradıkları her saate bize ulaşabiliyor. Şuana kadar 3 bine yakın sayıya ulaştık, genelde iki yönlü arama oluyor, birincisi vatandaşların talebi üzerine gelen aramalar, ikincisi ise karantina içerisinde olan vatandaşları bizler tarafından aranarak herhangi bir problem veya yaşadıkları süreçte kendilerini yalnız hissediyorlar mı diye biz arıyoruz. Hizmet verdiğimiz alan normalde sadece Diyarbakır, ama yaklaşık bir haftadır bizi diğer illerden de arayanlar oldu. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Adıyaman'dan, Rize'den aramalar oldu. Bu aramalara nasıl karşılık verdik, aslında olabildiğince ulaşmaya çalıştık, bizi arayan hiç kimseyi geri çevirmedik, ancak müdahale edilmesi ve daha profesyonel destek verilmesi gereken durumlarda psikolojik destek hattı birimleri olan iller ile görüşerek oralara yönlendirdik. Bizi her yaş grubundan insanlar arayabiliyor, 7'den 70'e herkes arıyor. Bu süreçte ev içi şiddet artıyor, bizlere ise şiddete başvurulmadan önceki süreçte başvuru geliyor. Çocuklarıyla veya eşleriyle problem yaşayarak çatışanlar ulaşıyor. Bu dönemde aile içi şiddet ve psikolojik, fiziksel zarar verecekleri bir dönemdeyiz, buradaki temel amacımız bunları minimize etmek, insanların yalnız olmadıklarına dair destek sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Vatandaşlara gerekli psikolojik desteği sunmaya çalışıyoruz"

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım da korona virüs süresince korku ve kaygıları olan vatandaşlara destek sağladıklarını aktararak, şimdiye kadar 3 bin vatandaşa ulaştıklarını kaydetti. Yıldırım, "Vatandaşımızı rahatlatma adına hem sorunlarını hem de aile içi şiddet ile ilgili problemlerine yardımcı olma ve korona virüs ile ilgili korku ve kaygılarını bertaraf etmeye yönelik arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Merkezimizde psikolojik danışmanlar, sosyal çalışmacılar, psikolog ve sosyologlar görev yapıyor. Bunu biz Bakanlığımızın ana hizmet birimlerinden biri olan psiko-sosyal desteği aslında biz alanda veriyoruz, ancak salgından kaynaklı vatandaş ve personellerimizin sağlığını düşünerek böyle bir merkezi kurduk ve buradan hizmet vermeye çalışıyoruz. Ana merkezimiz yerelde Diyarbakır'dı, ancak vatandaşlarımız il dışından da bizi arıyorlar. Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin vatandaşımız bizi aradı veya biz aradık. Çünkü özellikle bizim hizmet etiğimiz kesim dezavantajlı sosyal ekonomik yokluk çeken engellilerle yaşayan kesim. Bizde hem onları hem de bize ulaşan vatandaşlarımıza gerekli psikolojik desteği sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor Haberler
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak Haberler
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı Haberler
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Polisin 'Niye dışarıdasınız?' sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz
Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Nenad Bjelica Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Diyarbakır'dan Türkiye'ye psikolojik destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 10:54:58. #1.15#
title