Diyarbakır'dan suriye sınırına havan sevkiyatı

Diyarbakır'dan suriye sınırına havan sevkiyatı

Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatıDiyarbakır'dan, Şanlıurfa'da Suriye sınır hattındaki birliklere konuşlandırılmak üzere havan sevkiyatı yapıldı.

06.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:32
Diyarbakır'dan suriye sınırına havan sevkiyatı

Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı

Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'da Suriye sınır hattındaki birliklere konuşlandırılmak üzere havan sevkiyatı yapıldı.

Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Diyarbakır'daki birlikten sabah saatlerinde çıkan askeri araçlar, arkasındaki havan toplarıyla birlikte Şanlıurfa'ya gitmek için hareket etti. Havanların Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin karşısında, Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

VİDEO: Diyarbakır'dan suriye sınırına havan sevkiyatı
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