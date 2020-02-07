Diyarbakır'dan sonra evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor

07.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:49

Kızına kavuşabilmek için Diyabakır'daki evlat nöbetine katılıp destek veren Mehmet Laçin, eylemini yaşadığı şehir İzmir' HDP İl Binası önünde devam ettiriyor. Gri Liste'de aranan terör örgütü üyeleri arasında yer alan kızına teslim olması için seslenen baba Mehmet Laçin, "Çocuğuma kavuşana kadar devam edeceğim" dedi.



Dİyarbakır'da aylardır süren evlat nöbeti İzmir'de de başladı. HDP İzmir İl Başkanlığı önünde, üzerinde Türk bayrağı ve kızının fotoğrafıyla nöbete başlayan Mehmet Laçin, 9 yıldır haber alamadığı kızının dönmesini istiyor. Gri Listede aranan terör örgütü üyeleri arasında yer alan Gamze Laçin'in babası Mehmet Laçin, kızının eşinin ailesi tarafından kandırılarak dağa çıkarıldığını söyledi. Baba Mehmet Laçin, "Benim bu partiden alacağım var, yaralıyım. Dayanma gücüm artık kalmadı. 9 senedir beni hep oyaladılar. Kızın gelir dediler. Kızım devletin bana verdiği bilgiye göre dağda" dedi.



"Ben çocuğumu mağarada suç aleti olarak kullanılsın diye büyütmedim"



Laçin, "Ey HDP ey kulağı olup da duymayan HDP, gözü olup da görmeyen HDP, bu çocukları sen götürdün sen rahatlıkla getirebilirsin. En rahat yolu budur. Ama duymazlıktan geliyorsun. Gönüllü gitmiş ne gönüllüsü. Ben gönülsüz isem çocuğum da gönülsüz. Bu çocuğu bana Allah verdi. Bu çocuğu ben büyüttüm. Ben çocuğumu mağarada suç aleti olarak kullanılsın diye büyütmedim" diye konuştu.



"Tek çare teslim ol"



Kızına seslenen baba Laçin, "Kızım bir baba olarak en fazla seni düşünen, yüreği yanan bir baba olarak; devletin güçlerine güvenlik güçleri olur, polis olur, asker olur tek çare tek yol teslim ol. Ben kızıma buradan seslenmek istiyorum ama ona o fırsatı veremezler. Kızıma kavuşmanın tek doğru ve kolay yolu HDP verdi, HDP rahat getirir. Onun için buradayım. İsterse rahat getirirler. Ama HDP'nin kulağı var duymuyor. Gözü var görmüyor. Duymamazlıktan geliyor. HDP vekilleri insafa gelsinler. HDP vekilleri ve genel merkezi bunu iyi bilsin ki zaman HDP'nin aleyhine işliyor. İnsafa gelsinler bizim çocuklarımız bıraksınlar. Çocuklarımız gelmediği sürece biz çocuklarımıza kavuşmadığımız sürece bu eylememiz Türkiye'nin 81 ilinde dalga dalga yayılacak. Bunun sonucu yok. Biz çocuklarımıza kavuşmayana kadar bu eylemi sonlandırmıyoruz. Ben Diyarbakır evlat nöbetinden geliyorum. 5 aydır orada nöbetteyim. Evlat nöbetindeyim. 2 günlüğüne burada sesimi duyurmak için geldim. Tekrar Diyarbakır'da devam ettireceğim. Çocuğuma kavuşana kadar devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



Laçin sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben devletime güveniyorum yoksa bu eylemi yapmazdım. Bu eylem çocukları kurtarma eylemidir. Ben Cumhuriyet Başsavcılığına seslenmek istiyorum. Bu HDP insafa gelmezse bu çocuklarımızı vermezse bu HDP kapısına kilit vurulmalı. Mecliste gerekeni yapmalı ama HDP adı altında başka parti kurulmama şartıyla. Burada halkaların demokrat partisi diyor ya ben buna bir kurnazlık diyorum. Çok güzel bir isim koymuşlar ama uygulaması tam tersidir. Halkların demokratik partisiyse ben,halkım versin çocuğumu. Benim çocuğum şu an rehin ve çocuğumu suç aleti olarak kullanılıyor."



Öte yandan, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA