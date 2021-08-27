Diyarbakır'dan selden zarar gören Kastamonu'ya 4 TIR yardım
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Diyarbakır'dan selden zarar gören Kastamonu'ya 4 TIR yardım

Diyarbakır'dan selden zarar gören Kastamonu'ya 4 TIR yardım
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Valiliği ve AFAD öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında toplanan 600 bin TL değerindeki yardımlar, 4 TIR'a yüklenerek selden etkilenen Kastamonu'ya gönderildi.

DİYARBAKIR Valiliği ve AFAD öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında toplanan 600 bin TL değerindeki yardımlar, 4 TIR'a yüklenerek selden etkilenen Kastamonu'ya gönderildi.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından afetzedeler için Diyarbakır Valiliği ve AFAD öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına, vatandaşların yanı sıra tüm sektörlerden destek geldi. İçerisinde gıda, temizlik, tekstil ve sağlık malzemeleri gibi yardımların bulunduğu ürünler, 4 TIR'a yüklenerek Kastamonu'ya uğurlandı. Bunun yanı sıra Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'ne ait 4 araç da Kastamonu'da çalışmalarda kullanılmak üzere gönderildi. Uğurlama töreninde konuşan Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, AFAD tarafından kendilerine gönderilen ihtiyaç listesi doğrultusunda Diyarbakır'daki birçok sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yaptıklarını belirtti. Coşkun, "Başımıza gelen felaketin ağırlığı bir tarafa, sıkıntıları bir tarafa, milletçe bugünlerde göstermiş olduğumuz refleks de çok önemli. Bu vesileyle Türkiye'nin her tarafından Kastamonu'daki afetzedelerimize yardım noktasında büyük bir seferberlik başlatıldı. Bu seferberliğe biz de katkıda bulunmak istedik. Tüm kesimlerden 600 bin TL değerindeki ayni yardım hazırlandı. İnşallah bu tip afetleri bir daha yaşamayız. Şunun da bilinmesini isteriz ki Diyarbakır olarak Kastamonulu kardeşlerimizin yanındayız. Birçok yerde sıkıntı oldu ancak AFAD Başkanlığı'nın organizasyonunda birçok illere farklı illerden bir paylaşım söz konusu oldu. AFAD bize de Kastamonu'ya yardım yapılması hususunda bilgi verdi. Biz de Kastamonu'daki vatandaşlarımıza yardım yapmak için seferberlik başlattık" dedi.


Diyarbakır'dan selden zarar gören Kastamonu'ya 4 TIR yardım
Diyarbakır'dan selden zarar gören Kastamonu'ya 4 TIR yardım
Diyarbakır'dan selden zarar gören Kastamonu'ya 4 TIR yardım
Diyarbakır'dan selden zarar gören Kastamonu'ya 4 TIR yardım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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