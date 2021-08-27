Diyarbakır'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 4 tır yardım gönderildi

Diyarbakır'da toplanan 4 tır yardım malzemesi, selden etkilenen Kastamonu'ya gönderildi.

Diyarbakır'da toplanan 4 tır yardım malzemesi, selden etkilenen Kastamonu'ya gönderildi.

Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kampanyada toplanan yardımların Kastamonu'ya ulaştırılması için Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerindeki Fuar ve Kongre Merkezi önünde tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, törende yaptığı konuşmada, AFAD'ın gönderdiği ihtiyaç listesi doğrultusunda, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla hazırladıkları yardımları gönderdiklerini söyledi.

Türkiye'nin her tarafından Kastamonu'daki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik büyük bir seferberlik başlatıldığını belirten Coşkun, İçişleri Bakanlığı ve AFAD öncülüğünde başlatılan seferberliğe Diyarbakır olarak katkı sunmak istediklerini bildirdi.

Yardımların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri, Kızılay, çeşitli sivil toplum kuruluşları, odalar, borsalar ve iş adamları derneklerinin destekleriyle hazırlandığını kaydeden Coşkun, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 600 bin lira değerindeki ayni yardım hazırlanmış bulunmakta. İnşallah tırlarımızı yolcu edeceğiz. Allah bir daha bu tip afetleri yaşatmasın. Diyarbakır olarak Kastamonulu kardeşlerimizin yanındayız. Tüm Diyarbakır halkı adına yaşanan felaket nedeniyle üzüntülerimizi paylaşmak istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin