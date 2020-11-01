Diyarbakır'dan Sağlık Bakanlığı'na 'İstifa ve İzin Yasağı' Tepkisi
01.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:49
Sağlık Bakanlığı'nın, Corona virüsü salgını sürecinde sağlık çalışanlarının istifa taleplerinin kabul edilmeyeceğini, izinlerin de şarta bağlandığını açıklaması, tepkilere neden oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın, Corona virüsü salgını sürecinde sağlık çalışanlarının istifa taleplerinin kabul edilmeyeceğini, izinlerin de şarta bağlandığını açıklaması, tepkilere neden oldu
Kaynak: DailyMotion.com