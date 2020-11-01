Diyarbakır'dan Sağlık Bakanlığı'na 'İstifa ve İzin Yasağı' Tepkisi

Sağlık Bakanlığı'nın, Corona virüsü salgını sürecinde sağlık çalışanlarının istifa taleplerinin kabul edilmeyeceğini, izinlerin de şarta bağlandığını açıklaması, tepkilere neden oldu.