Diyarbakır'dan Peş Peşe F-16'lar Havalandı
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Diyarbakır'dan Peş Peşe F-16'lar Havalandı

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları tam donanımlı olarak havalandı.

Diyarbakır'dan Peş Peşe F-16'lar Havalandı

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları tam donanımlı olarak havalandı. Jetlerin, Afrin operasyonu kapsamında hedefleri imha ettiği öğrenildi. Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde olağanüstü hareketlilik başladı. Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 20 adet F-16 savuş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalanarak Suriye tarafına hareket etti. Uçakların Afrin'e yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı' harekatı kapsamında hedefleri imha ettiği öğrenildi. Görevini başarıyla tamamlayan F-16'ların üsse geri döndüğü görüldü. Eş zamanlı olarak askeri kargo uçaklarının da havalandığı üste askeri hareketlilik devam ediyor.

(Ejder Ediz Işık - Murat Başal/İHA)

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