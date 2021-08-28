Diyarbakır'dan Kastamonu'daki sel mağdurlarına yardım
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Diyarbakır'dan Kastamonu'daki sel mağdurlarına yardım

Diyarbakır'dan Kastamonu'daki sel mağdurlarına yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'da içerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu yardım tırları, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Diyarbakır'da içerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu yardım tırları, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek olmak için Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi Diyarbakır'da da valilik, belediyeler ve esnaf odaları ile iş adamları öncülüğünde 600 bin liralık yardım toplandı. Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, yaşanan sel felaketi nedeniyle AFAD tarafından oluşturulan liste doğrultusunda Diyarbakır'daki birçok sivil toplum kuruluşu ile birlikte ayni yardımlar hazırlandığını söyledi. Coşkun, "Başımıza gelen felaketin ağırlığı ve sıkıntıları bir tarafa milletçe bugünlerde göstermiş olduğumuz refleks de çok önemlidir. Türkiye'nin her tarafından Kastamonu'daki afetzedelerimiz, vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize her türlü yardım ile ihtiyaç noktasında büyük bir seferberlik başladı. İçişleri Başkanlığı ve AFAD Başkanlığının öncülüğünde başlatılan bu seferberliğe bizde Diyarbakır olarak katkı sunmak istedik. Çeşitli sivil toplum kuruluşları, odalar, borsalar, iş adamları dernekleri, valilik ve merkez ilçe belediyeleri olmak üzere yaklaşık 600 bin lira değerinde ayni yardım hazırlanmış bulunmaktadır. Bugün inşallah tırlarımızı yolcu edeceğiz. Bu felaket noktasındaki yaşananlardan dolayı bütün Diyarbakır halkı olarak üzüntülerimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Birçok STK temsilcisinin katıldığı programda yapılan konuşmaların ardından tırlar yola çıktı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'dan Kastamonu'daki sel mağdurlarına yardım - Haberler
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