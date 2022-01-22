DİYARBAKIR'DAN KARS'A SAMAN GETİREN TIR YOLDA KALDI, EKİPLER KURTARDI

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'dan Kars'a saman getiren TIR, kar nedeniyle rampada yolda kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Özel İdare ekipleri kepçe ile TIR'ı kurtardı.

Kars'ta etkili kuraklık nedeniyle, merkeze bağlı Hacıhalil köyünde yetiştiricilik yapan Ayhan Ünaydın, Diyarbakır'dan 14 ton saman aldı. Hacıhalil köyüne yüklediği samanı getiren TIR, rampayı çıkamayan tır mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdare ekipleri sevk edildi. Özel idare ekipleri, kepçeye bağlanan halatla çekilerek TIR'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Hayvanlarının yemi bittiği için Diyarbakır'dan saman aldıklarını ve samanı getiren TIR'ın rampada yolda kaldığını ifade eden Ayhan Ünaydın, 'Yolun bu kadar kaygan olacağını bilmiyorduk gelirken TIR yolda kaldı. Yetkilileri aradık, kış memleketi tabi devlet hangi birine yetişsin, oraya mı gitsin, buraya mı gelsin' Bizde burada biraz bekledik ama Allah razı olsun. Özel idareden geldiler yardım ettiler, TIR'ı çıkarttılar,y ukarıya gidiyor" diye konuştu.

Diyarbakır'dan Kars'a gelen TIR sürücüsü Cemal Çetinbaş ise, 'Biz Diyarbakır'dan buraya geldik, Kars'ta mahsur kaldık. İl Özel İdaresi ekipleri bize yardım etmeye geldi, Allah razı olsun onlardan, Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi.